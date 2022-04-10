هل يقترب حسام حسن من قيادة منتخب مصر؟ اتحاد الكرة يرد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن العميد حسام حسن نجم منتخب مصر السابق ضمن المرشحين لتولي قيادة الفراعنة خلال الفترة الحالية، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري الذي أعلن مسؤولو الاتحاد خلال الساعات الماضية عن فسخ التعاقد معه بالتراضي.

وكان حسام حسن قريباً من تولي تدريب منتخب مصر، قبل أن تحسم الأغلبية وقتها داخل مجلس اتحاد الكرة المصري اسم حسام البدري الذي تولى المهمة لفترة قصيرة وسرعان ما تمت إقالته بسبب تراجع الأداء.

وأكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أنه من الوارد أن يتم تعيين مدرب محلي لخلافة كيروش، مشيراً إلى أن هناك أسماء مصرية قادرة على قيادة الفراعنة.

وتابع علام قائلاً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أنه سيحسم الأمر مع مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن كيروش تولى تدريب منتخب مصر لمدة 7 أشهر، تحديداً منذ سبتمبر الماضي، ولكنه لم ينجح في أي اختبار مع الفراعنة، إذ خسر بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية، وفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز