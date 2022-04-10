بعد رحيله عن منتخب مصر.. تعرف إلى وجهة كيروش المقبلة

المصدر: البيان

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أنهى اتحاد الكرة المصري التكهنات حول مصير البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بعدما أعلن مسؤولو اتحاد الكرةالمصري خلال الساعات الماضية عن رحيل المدرب بشكل رسمي، بعدما اتفق الطرفان على فسخ التعاقد بالتراضي.

جاء رحيل كيروش بعدما فشل في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وعلى الرغم من ذلك كان ينوي مسؤولو اتحاد الكرة المصري استمراره في منصبه، ولكنهم تراجعوا عن هذا القرار بعد رفض الشارع الرياضي المصري لفكرة استمرار المدرب مع منتخب الفراعنة، خاصة أنه لم ينجح في أي اختبار خلال فترة وجوده، وكذلك بسبب الشروط التي كان وضعها كيروش نظير الاستمرار في قيادة مصر خلال الفترة المقبلة، والتي رفضها مسؤولو اتحاد الكرة المصري .

وكشف الإعلامي المصري خالد الغندور، عن الوجهة المقبلة لكيروش بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كيروش يرحل رسمياً عن منتخب مصر، وفي طريقه لتدريب أستراليا أو تونس».

يذكر أن كيروش تولى تدريب الفراعنة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد إقالة حسام البدري بسبب تراجع الأداء تحت قيادته.

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