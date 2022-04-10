أبوجبل حارس الزمالك: التليفون هينفجر بسبب المعجبات وغيرت كل أرقامي

المصدر: البيان

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أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك المصري، أنه يأكل مرة واحدة فقط خلال اليوم، باستثناء فترة تواجده مع والدته.

وقال حارس الزمالك خلال استضافته في برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أمي بتعمل كمية أكل محدش يتخيلها وبهرب منها، وردت عليه ياسمين عز قائلة: "بتظغطك".

وسألت ياسمين عز تسأل أبو جبل قائلة كم معجبة بتتصل بيك؟ ليرد قائلا:" التليفون هينفجر وغيرت كل أرقامي.

ونفى أبو جبل، طلبه من نادي الزمالك مليون دولار نظير تجديد عقده للفريق، مؤكداً أنه عندما انضم للزمالك عام 2019 وقع على بياض، لافتاً إلى أنه عندما نظر إلى قيمة عقده حينها قيل له إن هذا ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أن النادي وعده في حال اجتهد وشارك بشكل أساسي بتغيير القيمة. وتابع قائلاً: "ومن وقت عودتي للزمالك ألعب بشكل أساسي، ولم أكن أطلب سوى تقدير هذه النقطة".

وشدد على أنه عند انضمامه إلى النادي كان الحارس الثالث، لكنه "اجتهد وتفوق على نفسه وعلى الظروف"، وفق تعبيره.

كما أكد أنه لا يزال ينتظر موقف الزمالك من تجديد عقده، مؤكداً أن النادي بيته.

وعلق على مضايقات جماهير الزمالك قبل مباراة الوداد المغربي، مؤكداً: "كنت حزيناً بعد مشاهدتي الهجوم والتعليقات على الفيديو المنتشر، والذي لم يظهر بشكل صحيح".

وقال إنه "بعد خروجي بسيارتي إثر انتهاء المباراة، مر عدد من الشبان بجانبي وكسروا السيارة ووجهوا لي أفظع الألفاظ، ثم وقف أحدهم في النهاية أمام سيارتي، فنزلت وقلت له حقك علي، لا تغضبوا، إلا أنه رد علي بالسباب".

وعما تردد عن غرور اللاعبين الدوليين في الزمالك بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية، فأوضح قائلاً: "نلعب في ناد كبير منذ سنوات. وما وصلت إليه يدفعني لتحقيق المزيد ليكبر اسمي معي، ومن يعرفني جيداً يعرف أنني شخص جيد وطيب جداً. غير أن هناك أشخاصاً منحناهم كثيراً لكنهم أثبتوا أنهم لا يستحقون ذلك، فهناك من لا يتمنون لنا الخير".

إلى ذلك أشار أبو جبل إلى انتقاد الكثير من الإعلاميين والصحفيين لأدائه في الفترة الأخيرة. وقال إن "المشكلة هي أن بعض الأشخاص يخلطون بين العمل والحياة الشخصية"، متسائلاً: "ما علاقة الظهور إعلامياً بلعب كرة القدم، لماذا يقال إنني مش مركز؟ هناك أشخاص شغلتهم وسائل التواصل".

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