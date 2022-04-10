اتحاد الكرة المصري يستقر على هوية خليفة كيروش

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانفصال بالتراضي عن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في ظل عدم التوصل لاتفاق بتمديد التعاقد، اليوم الأحد.

واستقر اتحاد كرة القدم المصري على تعيين مدير فني أجنبي يقود منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ومن المقرر أن يجتمع اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة من أجل حسم اسم المدير الفني الجديد للمنتخب المصري.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على فيسبوك إنه عقد اجتماعا مع كيروش، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي.

وتولى كيروش، مدرب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق، قيادة مصر في سبتمبر 2021 خلفا للمدرب حسام البدري.

وقاد كيروش مصر لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وانتهى أمل مصر الشهر الماضي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضا في مواجهة حاسمة.

وكان عقد كيروش ينص على إمكانية فسخ التعاقد بين الطرفين إذا فشل في التأهل لكأس العالم، لكن رغم ذلك ذكرت تقارير أن الاتحاد المصري كان ينوي تمديد التعاقد.

ولم يعلن الاتحاد المصري عن سبب رحيل كيروش، بينما ذكرت تقارير محلية أن المدرب البرتغالي كان يريد أن يستمر العقد الجديد حتى كأس العالم 2026، بينما كانت مصر تريد أن يكون التعاقد لفترة أقصر.

وسبق لكيروش (69 عاما) تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب أفريقيا وكولومبيا، كما درب ريال مدريد وسبورتنج لشبونة وعمل مساعدا للمدرب الأسطورة أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

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