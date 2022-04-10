اتحاد الكرة المصري يعلن رحيل كيروش

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إنهاء تعاقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وأكد محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، عقب انتهاء اجتماع اتحاد الكرة بمقر الجبلاية بالقاهرة، أن المجلس قرر إنهاء تعاقد كيروش، مشيراً إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة اتفقوا مع المدرب البرتغالي على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي ‏خاصة أنه كان في العقد بندً ينص على الفسخ حال عدم التأهل لكأس العالم.

وفشل كيروش في قيادة منتخب مصر للتتويج ببطولتي كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية، بخلاف فشله في التأهل لمونديال 2022 بقطر.

وعقد مسؤولو اتحاد الكرة جلسة خلال الأيام الماضية مع كيروش عقب الانتهاء من خوض مباراة السنغال بإياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ووضع كيروش بعض الشروط من أجل الاستمرار مدرباً لمنتخب مصر وهي التي رفضها مسؤولو اتحاد الكرة المصري.

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