بسبب موسيماني.. الأهلي المصري يؤجل التوقيع مع بن شرقي

المصدر: البيان

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تحدثت تقارير صحفية مغربية، عن مفاوضات الأهلي المصري مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الغريم التقليدي الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استغلالا لانتهاء تعاقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "le360" المغربي فإن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، طلب من مسؤولي ناديه التريث في الحصول على توقيع شرقي، في ظل تخطيطهم لضم اللاعب المغربي إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم المقبل.

وأكد الموقع أن المفاوضات بين الأهلي وبن شرقي قطعت أشواطا متقدمة، مشيراً إلى أن مسؤولي النادي الأحمر كانوا على وشك الحصول على توقيع بن شرقي، ولكن تراجع مستوى اللاعب المغربي مؤخراً دفع موسيماني لمطالبة الأهلي بعدم التسرع في ضمه.

وأوضح الموقع أن الأهلي عرض على بن شرقي مبلغ مليون و500 ألف دولار يحصل عليهم اللاعب المغربي في الموسم الواحد، مشيراً إلى أن بن شرقي يطالب بزيادة المبلغ وحصوله على مليون و800 ألف دولار سنوياً، خاصة أن صفقة انتقاله إلى صفوف النادي الأحمر لن تكبد خزينة النادي أي مبالغ مالية.

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