الهلال يعلن خضوع الشهري لعملية جراحية

المصدر: البيان

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أعلن نادي الهلال السعودي، تفاصيل إصابة ثنائي الفريق الأزرق صالح الشهري والكوري جانغ هيون سو، الذي تعرض لها خلال مواجهة الشارقة الأخيرة، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وغادر الشهري مباراة الشارقة خلال أحداث الشوط الأول وشارك عبدالله الحمدان بديلاً له، فيما استبدل دياز المدافع الكوري جانغ هيون سو مع بداية أحداث الشوط الثاني بزميله محمد جحفلي.

وأكد الهلال في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أن إصابة الشهري عبارة عن قطع في وتر القدم، وسيحتاج للخضوع إلى عملية جراحية سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وأوضح الهلال في بيانه الرسمي، أن جانغ هيون سو يعاني من إصابة في العضلة الخليفة وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للزعيم.

وتأكد غياب الشهري وجانغ سو عن لقاء الهلال المقبل مع الريان القطري، المحدد له غداً الإثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويتساوى الهلال والريان في صدارة المجموعة الآسيوية برصيد ثلاث نقاط، حيث حقق الزعيم الفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الريان على فريق الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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