أبوجبل: تعرضت لاستفزازات من جماهير الزمالك.. وهذا موقفي من النصر والأهلي

المصدر: البيان

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أكد محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري ومنتخب مصر، إنه لم يوقع على عقود انضمام إلى النصر السعودي كما تردد، مشيراً إلى أنه لن يضم إلى الغريم التقليدي الأهلي المصري خاصة أنه "زملكاوي"، كما كشف عن تفاصيل مشاجرته مع جماهير الزمالك بعد مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبوجبل خلال تصريحاته لبرنامج "كلام الناس في رمضان"، المذاع على قناة أم بي سي مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، أنه ضحى سابقاً من أجل العودة إلى الزمالك، بعدما رفض دراسة عروض الاحتراف التي وصلت له عندما كان يلعب ضمن صفوف سموحة السكندري، وذلك بعدما أبدى النادي الأبيض رغبة في عودته من جديد إلى صفوفه.

وشدد أبو جبل على أنه لم يطلب مليون دولار من الزمالك لتجديد عقده كما تردد، مشيراً إلى أنه وقع على "بياض" عند عودته إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد.

وأشار أبوجبل إلى أنه تفاجىء من المقابل المادي الذي تم وضعه بعدها في عقده، مؤكداً أنه طلب التقدير فقط خاصة أنه أصبح الحارس الأساسي للزمالك، بعدما كان ترتيبه ثالثاً بين حراس المرمى.

ونفى أبوجبل توقيعه لنادي النصر السعودي، مشيراً إلى أن البعض يروج شائعات خاصة أنه دخل في الفترة الأخيرة من عقده مع الزمالك، مؤكداً أنه مازال ينتظر موقف الزمالك من تجديد عقده، بالرغم من تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي أكد خلالها أن النادي الأبيض استقر على عدم تجديد التعاقد معه.

وكشف أبوجبل عن عدم صحة ما تردد حول تواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري معه، وقال: "حتى لو تواصل معي، لا أعتقد أنني سأذهب للأهلي، مازلت أنتظر كلمة الزمالك".

وعن تصريحات زميله بالزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" التي أكد خلالها أن محمد الشناوي حارس الأهلي هو أفضل حارس في مصر، قال أبوجبل: "هو حر في ما يقول".

وأكمل: "هناك أشخاص منحناهم كثيراً، لكنهم أثبتوا أنهم لا يستحقون، هناك من (يستكتر) علي النعمة، كما أن هناك بعض الأشخاص يخلطون بين العمل والحياة الشخصية، ما علاقة الظهور إعلامياً بلعب كرة القدم؟ لماذا يقال إنني فاقد للتركيز؟ هناك أشخاص مهمتهم الهجوم علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلام ليس محايداً، والإعلام الرياضي ظلمني، لا ينصف المجتهد، هناك أشخاص يتعمدون ذكر إسمي في كل ظهور لهم".

وعن شجاره مع جماهير نادي الزمالك خارج ستاد القاهرة بعد خسارة الوداد المغربي، قال أبوجبل: "كنت حزيناً بعد الهجوم علي، بعض الأشخاص هشموا سيارتي وسبوني بألفاظ سيئة، تعرضت لاستفزازات كبيرة ولكن الفيديو اقتصر على مقطع معين فقط".

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