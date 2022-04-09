لعنة السنغال تطارد زيزو في الدوري المصري

المصدر: البيان

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ما زالت لعنة منتخب السنغال تطارد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك المصري أحمد سيد «زيزو» بعدما أهدر ركلة جزاء أمام أسود التيرانجا، في لقاء إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، الذي أقيم مارس الماضي.

وكان منتخب مصر خسر من نظيره السنغالي بركلات الترجيح 1/3 خلال اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة السنغالية داكار، حيث أهدر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ركلة الترجيح الأولى، قبل أن يلحق به زيزو ويهدر هو الآخر ليتمكن المنتخب السنغالي بعدها من خطف بطاقة التأهل للمونديال.

ولازم سوء الحظ زيزو بعدما استمر في إهداره لركلات الجزاء، حيث أهدر خلال مباراة الزمالك أمام المقاصة بالجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري، وذلك بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض في بداية أحداث الشوط الأول، وقرر زيزو تنفيذها ولكنه وضعها في يد حارس مرمى المقاصة محمد مجدي.

يذكر أن زيزو يعتبر من أفضل المسددين لركلات الجزاء بالدوري المصري، إذ يتصدر اللاعب قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 8 أهداف، منها 7 عن طريق ركلات الجزاء.

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