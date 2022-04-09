في بيان رسمي.. مرتضى منصور يوضح موقف الزمالك من استقالة هدهود

المصدر: البيان

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أصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بياناً رسمياً عقب تقدم مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض باستقالته من منصبه، اليوم السبت.

وقال مرتضى منصور في بيانه الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إلى أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، وإلى جماهير الزمالك العظيمة، لن يعلن قرار مجلس الإدارة بشأن الدكتور مصطفى هدهود إلا عقب نهاية المباريات الثلاث التي ستقام الليلة وهي مباراة كرة القدم في الدوري، مباراة كرة السلة في البطولة الإفريقية، مباراة الكرة الطائرة في كأس مصر، وذلك حفاظاً على توفير المناخ الهادئ لهذه الفرق».

وتابع: «ادعوا جميعاً معي الله أن يوفق أبناءنا في هذه المباريات، وسيذاع فيديو صوت وصورة بالقرار عقب نهاية آخر مباراة».

وكان هدهود تقدم باستقالة من منصبه نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري في الجلسة الطارئة التي عقدها مرتضى منصور عصر اليوم، إذ دعا الأخير مجلس إدارته لعقد هذه الجلسة لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من هدهود أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب نهاية مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد، إذ ظهر هدهود يقوم بوضع ميدالية في جيبه الشخصي.

ودافع هدهود عن نفسه قائلاً في تصريحات تداولتها صحف مصرية: «حصلت على ميدالية فضية وليس ذهبية، وتحدثت مع محمد أمين رئيس اتحاد اليد ووافق، وخاصة أنه كان هناك زيادة في عدد الميداليات».

يذكر أن فريق كرة اليد بنادي الزمالك المصري خسر نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق سبورتنج، مساء أمس بنتيجة 30/33.

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