مصر تسابق الزمن لاستضافة كأس الأمم الأفريقية لليد

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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تسابق مصر الزمن لاستضافة كأس أفريقيا لكرة اليد 2022، والتي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين 19 وحتى 29 من شهر يوليو المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر فقط، وقرر الاتحاد الأفريقي إسناد تنظيم بطولتي أفريقيا في نسختي عامي 2022 و2024 إلى مصر، بعد سحب تنظيمهما من الجزائر والمغرب.

وعقد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اجتماعاً عاجلاً مع محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك لبحث كافة الترتيبات المتعلقة بالبطولة، وتقرر تعيين محمد الأمين رئيساً للجنة المنظمة للبطولة، كما تم تحديد الملاعب، حيث تقام المباريات على الصالة الرئيسة باستاد القاهرة الدولي، وصالة حسن مصطفى.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التنسيق التام مع اتحاد كرة اليد، والاتحاد الأفريقي للعبة، على كافة الأصعدة، لضمان تحقيق نجاح البطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية، ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها مصر في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

ثقة

ولفت وزير الرياضة المصري، إلى ثقة الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، والاتحاد الأفريقي، برئاسة منصور أريمو، في قدرة مصر على استضافة منافسات الاتحاد القارية، وأن إسناد بطولتي 2022 و2024 إلى مصر، هو تأكيد على ريادة مصر في تنظيم كبرى البطولات العربية والقارية والدولية.

وتعتبر مصر من الدول الأكثر جاهزية لاستضافة بطولتي أفريقيا، حيث إنها تمتلك الملاعب الجاهزة لاستضافة المنافسات، كونها استضافت في يناير من العام الماضي، بطولة كأس العالم لليد، والتي أقيمت بمشاركة 23 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وأقيمت على أربعة ملاعب.

وكان من المقرر أن تستضيف المغرب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة أفريقيا لليد، في يوليو المقبل، على أن تستضيف الجزائر النسخة السادسة والعشرين من البطولة، في يناير من عام 2024، غير أن الاتحاد الأفريقي للعبة، قرر سحب تنظيم بطولتي أفريقيا من الجزائر والمغرب، بسبب تهديد كل منهما بمقاطعة البطولة، وعدم المشاركة في النسخة الأخرى.

وشهدت نسخة 2022، أزمات عديدة، حيث كان مقرراً إقامتها في الفترة من 13 وحتى 23 من يناير الماضي، وبالفعل، تم إجراء قرعة البطولة في ديسمبر الماضي، إلا أن الاتحاد الأفريقي، أرسل خطابات إلى الاتحادات الأهلية المشاركة في البطولة، لإخطارهم بإلغاء نتائج ما أسفرت عنه القرعة، واعتبارها لم تحدث، بعد أن تم تأجيل البطولة بشكل مفاجئ.

بيان

وذكر الاتحاد الأفريقي، في بيان مقتضب وقتها، أن الاتحاد القاري، نظم عن طريق الفيديو من مكتبه الرئيس في كوت ديفوار، قرعة النسخة 25 من كأس الأمم الأفريقية للرجال، وكان مخططاً إقامتها في يناير 2022، لكن بعد القرعة المذكورة، سجلت أمانة الاتحاد الأفريقي، طلبين للإلغاء من الجزائر وزامبيا، في ضوء أهمية الدفوع المقدمة، ومن أجل فهم أفضل للوضع، علق الاتحاد نتائج القرعة، وأرجأ المنافسة إلى موعد لاحق.

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