استقالة نائب رئيس الزمالك بعد واقعة فضيحة "الميدالية"

المصدر: البيان

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بعد الفضيحة المدوية لواقعة الميدالية الشهيرة في نهائي كأس مصر لكرة اليد بين الزمالك المصري وسبورتنج تقدم مصطفي هدهود نائب رئيس نادي الزمالك بالاستقالة من منصبه.

وظهر مصطفي هدهود أثناء مراسم تسليم ميداليات الفوز بكأس مصر وهو يقوم بوضع إحدى الميداليات في "جيبه" .

وتوج فريق سبورتنج لكرة اليد ببطولة كأس مصر وذلك على حساب فريق الزمالك بنتيجة (33- 30) في المباراة النهائية التي انتهت بين الفريقان مساء أمس وفق صحيفة الأهرام .

كان الزمالك قد تأهل للنهائي بعد تخطيه البنك الأهلي في نصف النهائي، بينما تأهل سبورتنج بعد تخطيه هليوبوليس في نصف النهائي .

ويقود فريق يد الزمالك كل من الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا، وحمادة الروبي مدربا، وحسام غريب رئيسا للجهاز، وحمادة عبدالباري مديرا إداريا، وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي، وأحمد جمال أخصائيا للعلاج الطبيعي، ومصطفى السني مدلكا.

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