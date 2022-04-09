مرتضى منصور يدعو لاجتماع عاجل بعد فضيحة مراسم التتويج (فيديو)

المصدر: البيان

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دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاجتماع طارئ لمجلس إدارة القلعة البيضاء، اليوم السبت.

وقال منصور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إن الاجتماع الطارئ سيعقد لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود (نائب رئيس النادي)، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وسبورتنغ في نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنائب رئيس الزمالك، بينما يضع ميداليات في جيبه الشخصي، أثناء مراسم تسليم الجوائز.

ونفى اللواء مصطفى هدهود، نائب رئيس نادي الزمالك، وضع ميدالية فضية ضمن جوائز نهائي كأس اليد، خلسة في جيبه دون الحصول على موافقة أحد.

وفي أول تعليق، قال هدهود لموقع مصراوي، السبت: هذا لم يحدث، حصلت على ميدالية فضية وليست ذهبية، واتكلمت مع محمد أمين، رئيس اتحاد اليد ووافق، عشان فيه زيادة في الميداليات، روحوا اسألوا محمد أمين، أنا معرفش حاجة عن المؤتمر ومحدش كلمني من نادي الزمالك.

وكان فريق اليد بنادي الزمالك خسر أمس الجمعة أمام سبورتنغ بنتيجة 33-30 في نهائي كأس مصر، ليحصل الفريق السكندري على اللقب الأول في تاريخه.

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