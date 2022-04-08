الدعم الجماهيري سلاح بطلي مصر في المواجهات القارية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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طالب ناديا الأهلي والمصري أن يحظيا بالدعم والمساندة الجماهيرية، في مشوارهما بالدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، خصوصاً وأن نتيجة مباراتي الذهاب التي سيخوضها كل منهما على ملعبه ستحدد بشكل كبير المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتخوض ثلاثة أندية مصرية منافسات الدور ربع النهائي في البطولات القارية، وفي بطولة دوري الأبطال، يواجه الأهلي (حامل القب) فريق الرجاء المغربي، حيث يلتقي الفريقان ذهاباً على ملعب «السلام»، يوم 16 من أبريل الجاري، في مباراة يديرها تحكيمياً الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، على أن يلتقيا إياباً في الدار البيضاء في 23 من الشهر ذاته.

فيما يواجه فريق المصري البورسعيدي فريق نهضة بركان المغربي في 17 الجاري، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، وهي المباراة التي يقودها تحكيمياً الحكم المالي بوبو تراوري، على أن يلتقيا إياباً في 24 من الشهر ذاته، وفي الدور نفسه يخوض فريق بيراميدز مواجهة أمام مازيمبي الكونغولي يوم 17 أبريل ذهاباً على ملعب الدفاع الجوي، بإدارة تحكيمية للحكم الموريتاني دحان بيدا، قبل أن يلتقيا إياباً في 24 من الشهر ذاته في الكونغو.

وتتكرر المواجهة بين فريقي المصري ونهضة بركان، في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث التقيا في النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية، وأطاح بطل المغرب بنظيره المصري من الدور ربع النهائي، بعد أن تعادلا ذهاباً بهدفين لكل منهما، قبل أن يحقق نهضة بركان الفوز في لقاء الإياب بهدف دون رد، ولعل هزيمة النسخة الماضية ستكون دافعاً لبطل مصر من أجل الأخذ بالثأر وتحقيق الصعود إلى قبل نهائي البطولة على حساب منافسه، ويكرر الإنجاز الذي تحقق في نسخة العام 2018 من البطولة، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، قبل أن يودع على يد فيتا كلوب الأنغولي، وهو أكبر إنجاز حققه الفريق المصري في الكونفدرالية.

قاعدة جماهيرية

ويمتلك ناديا الأهلي والمصري قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة، على عكس نادي بيراميدز، لذا سيكون الحضور الجماهيري عاملاً أساسياً في تخطي الفريقين عقبة الدور ربع النهائي. وأرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لمطالبته بالتواصل مع الأجهزة المعنية، والتنسيق من أجل الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد «السلام»، الذي سيستضيف مواجهة الأهلي والرجاء.

وأكدت إدارة الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي ثقتها الكبيرة في قدرة رجال الأمن على تحمل العبء الأكبر في كل المناسبات، وأنهم قادرون على تأمين الحضور الجماهيري بأي عدد، بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، التي حضرها أكثر من 70 ألف متفرج.

وأكد الأهلي جاهزيته للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة، في عمليتي التأمين والتنظيم، آملين أن يحظى الفريق بالمساندة والدعم لأن هذه المباراة ستحدد بنسبة كبيرة المتأهل إلى الدور قبل النهائي.

فيما أرسل النادي المصري أيضاً خطاباً إلى وزارة الشباب والرياضة، للمطالبة بحضور 10 آلاف مشجع، لمؤازرة الفريق في المباراة التي سيخوضها على ملعب المصري أمام نهضة بركان المغربي.

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