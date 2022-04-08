عمرو وردة يثير أزمة جديدة في قبرص

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب المصري عمرو وردة لاعب أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي في أزمة جديدة، وذلك خلال مباراة فريقه أمام أبويل نيقوسيا.

والتقى أنورثوسيس فاماغوستا أمس الخميس مع نظيره أبويل نيقوسيا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس قبرص، وفاز فريق وردة بهدف دون رد أحرزه اللاعب المصري في الدقيقة 43، قبل أن يتسبب وردة في أزمة خلال المباراة بعدما تعمد استفزاز جماهير الخصم.

وبحسب صحيفة " Maisfutebol" البرتغالية، فإن عمر وردة خلال الاحتفال بالهدف الذي سجله قام باستفزاز جماهير الخصم واحتفل بجوار مدرجات أبويل بشكل مستفز، الأمر الذي أثار حفيظة المشجعين ودفعهم لإلقاء زجاجات المياه عليه من المدرجات، لكنه واصل احتفالاته الاستفزازية تجاههم رغم الاعتداء عليه، وذلك حسب التقرير الذي نشرته الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن فريق أبويل نيقوسيا أنهى المباراة أمام أنورثوسيس فاماغوستا بسبعة لاعبين، بعد تعرض أربعة لاعبين بين صفوفه للطرد.

يذكر أن عمرو وردة معروف دائماً بإثارة الأزمات، لعل أشهرها التي تسببت في استبعاده من صفوف منتخب مصر، بعد أن وجهت له عارضة الأزياء المكسيكية جيوفانا فال اتهاما بالتحرش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز