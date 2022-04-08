وفاة مدربة مصرية أثناء الحديث مع والدتها

المصدر: البيان

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توفيت آلاء حامد مدربة الجودو بنادي الشمس والمنتخب المصري، خلال تواجدها في معسكر مقام بالمركز الأولمبي في المعادي.

وتوفيت آلاء متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية وأزمة قلبية مفاجئة خلال حديث مع والدتها عبر الهاتف.

وتفاجأت زميلات المدربة المتوفاة بسقوط التليفون من يدها خلال مكالمة هاتفية مع والدتها، وبدأت تفقد الوعي ليتم استدعاء الأطباء الموجودين بالمعسكر والإسعاف وعمل تنفس اصطناعي لها، على أمل أن تكون في غيبوبة مؤقتة، أو أنها تعاني من ضيق تنفس، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وتبلغ المدربة الراحلة من العمر 28 عاماً، وتتولى تدريب منتخب ناشئات الجودو، وكذلك ناشئات الجودو بنادي الشمس الذي لعبت له ونجحت في تحقيق ألقاب عدّة في مصر وأفريقيا.

ونعى الاتحاد المصري للجودو المدربة الراحلة عبر “فيسبوك” قائلاً: “لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت ظهر أمس الخميس، آلاء ناصر حامد، بطلة مصر وأفريقيا، مدربة المنتخب القومي للآنسات، ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد وجميع الأجهزة الفنية بالمنتخبات القومية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة ولأسرة الجودو المصرية، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان”.

ويخوض منتخب الجودو معسكرا مغلقا في المركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة.

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