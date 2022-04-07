مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأندية السعودية

المصدر: البيان

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وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري رسالة للأندية السعودية، طالبهم فيها بالابتعاد عن التفاوض مع لاعبي الفريق الأبيض.

وقال رئيس الزمالك: «أقول للأندية السعودية حافظوا على العلاقات الودية.. ما يحدث غير مقبول بالتفاوض مع لاعبي الزمالك، وهو ما يسبب حالة التمرد في الفريق».

وأضاف أنه تم الاستقرار على تغيير خريطة القناة، سواء بإجراء تعديل في منصب رؤساء التحرير أو مقدمي البرامج.

وتحدث المستشار مرتضى منصور موجهًا حديثه إلى جماهير الزمالك: «أقول لجماهير الزمالك عليكم الصبر إذا كنتم تريدون الحفاظ على شخصية واسم الزمالك، لن أسمح بالرضوخ أمام تمرد أي لاعب».

وتابع المستشار مرتضى منصور: «هناك من ادعى الإصابة، والجهاز الفني كان له رأي صارم أشيد به.. ما حدث يعتبر خيانة، لكن لن أتراجع أمام أي تمرد».

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