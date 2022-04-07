10 ملايين يورو.. جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد

المصدر: البيان

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حدد نادي جالاتا سراي التركي، سعر بيع مهاجمه المصري مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدت العديد من الأندية رغبتها في ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وقررت إدارة جالاتا سراي منح اللاعب الضوء الأخضر بالرحيل في الصيف المقبل، مقابل حصول النادي التركي على مبلغ 10 ملايين يورو، وذلك وفقاً لصحيفة " Vatan Gazete" التركية.

وأكدت الصحيفة أن جالاتا سراي رفض عرضاً من بوردو الفرنسي لشراء اللاعب بمبلغ 8 ملايين يورو، واشترط النادي التركي الحصول على 10 ملايين يورو لبيع مهاجم منتخب مصر.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي في يناير 2021، قادماً من الزمالك المصري على سبيل الإعارة، قبل أن يُفعل النادي التركي بند شراء اللاعب نهائياً الموجود في عقد الإعارة، مقابل 4 ملايين يورو.

وخاض مصطفى محمد مع جالاتا سراي خلال الموسم الجاري 36 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

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