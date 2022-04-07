اتحاد الكرة المصري يستقر على رحيل فينجادا وتعيين بديله

المصدر: البيان

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استقر اتحاد الكرة المصري، على رحيل البرتغالي نيلو فينجاد المدير الفني للاتحاد، وذلك خلال الشهر المقبل.

وقال الإعلامي المصري محمد شبانة، خلال برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يذاع عبر قناة «etc»: "اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، استقر بأغلبية أصواته، على رحيل فينجادا بنهاية عقده الشهر المقبل، باستثناء صوتين فقط لدينا الرفاعي ومحمد أبوالوفا بسبب تواجدهما خارج مصر".

وأضاف: "المجلس الحالي طالب فينجادا بتقديم تقرير عن عمله بالاتحاد طيلة الأشهر الماضية والملفات التي أنجزها والمشاكل التي واجهته، ورؤيته لتطوير ملف المسابقات المصرية والمنتخبات".

واختتم شبانة تصريحاته، قائلاً: "اتحاد الكرة يدرس عدداً من السير الذاتية لتعيين خليفة فينجادا، والأقرب أن يتولى محمود سعد المدير الفني السابق للاتحاد المسؤولية في الفترة المقبلة، بعدما كان رحل في عهد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي كانت تدير اتحاد الكرة المصري بشكل مؤقت".

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