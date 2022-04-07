بطلان ترشح جمال عبدالحميد في انتخابات الزمالك

المصدر: البيان

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أصدر مركز التسوية والتحكيم المصري قرارا اليوم الخميس، ببطلان ترشح جمال عبدالحميد نجم الزمالك المصري وقائد منتخب الفراعنة السابق، في انتخابات النادي الأبيض.

وجاء الحكم الصادر من قبل التسوية والتحكيم، على الدعوى التي قدمها مصطفى عبدالخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وقال كمال شعيب محامي عبدالخالق، أن من آثار الحكم هو استبعاد جمال عبدالحميد من انتخابات الزمالك بشكل نهائي.

يذكر أن جمال عبدالحميد دخل معترك انتخابات الزمالك الماضية، على مقعد عضوية مجلس الإدارة، في قائمة مرتضى منصور التي فازت بالكامل بالمعركة الانتخابية، قبل شهرين.

وتنص اللائحة الاسترشادية المصرية التي علي أساسها أجريت انتخابات نادي الزمالك، على أن أي شخص يعمل في النادي ويتقاضى راتباً لا يحق له الترشح إلا بعد عاما من تركه العمل بالنادي، وهو ما تعارض مع جمال عبدالحميد الذي كان يعمل في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتقاضى أجره عن شهر نوفمبر الماضي.

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