للمرة الثانية الزمالك يؤكد: براءة مرتضي منصور من سب وقذف الخطيب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك المصري، أن رئيس النادي الأبيض مرتضي منصور حصل على حكم بالبراءة في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

ونشر موقع نادي الزمالك بيانا، جاء نصه كالتالي:

أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية السادة المستشارين وليد أبوالحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكماً نهائياً ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين، وهم العامري فاروق، وخالد مرتجي، ومحمد الدماطي، ومحمد جمال الجارحي، ومحمد زكريا، ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الأهلي السابق.



وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية أصدرت بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ برئاسة المستشار أحمد عبدالقهار زهوي وعضوية المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينة حكماً سابقاً ببراءة مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الأسماء السابقة.



وتقدم محمد عثمان محامي النادي الأهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام في ١٠ سبتمبر ٢٠١٩، يتهم فيه مرتضى منصور بقذف وسب المجني عليهم ونشر أخبار كاذبة عنهم، وانتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزام الخطيب بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وصرح مرتضى منصور بأنه يتمني أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع مع الخطيب حفاظا على استقرار مصر، وغلق هذه الصفحة لأن مصر في حاجة إلى الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية، وذلك حسب ما أكد منصور في تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي.

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