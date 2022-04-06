استبعاده من مباراة بيراميدز.. كواليس أزمة "زيزو" مع إدارة الزمالك

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية مصرية عن وجود أزمة بين لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك أحمد سيد "زيزو"، وإدارة النادي الأبيض شهدتها الأيام الماضية، بسبب مستحقات اللاعب التي ينص عليها عقده والخاصة بالدعاية والإعلانات.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، استبعد زيزو من قائمة الفريق الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه بوكس تو بوكس الذي يذاع على قناة "LTC" الفضائية، أن هناك أزمة كبيرة تدور داخل أروقة نادي الزمالك بطلها زيزو، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تتمثل في وجود مستحقات متأخرة للاعب لم يحصل عليها حتى الآن من النادي، رغم أن عقده ينص عليها.

وتابع شبانة، قائلاً: "عقد زيزو ينص على وجود بند إعلانات يحصل من خلاله اللاعب على جزء من مستحقاته السنوية على هيئة إعلانات، وقام هاني برزي عضو اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك بوضع هذا البند كنوع من أنواع الترضية للاعب، والمساهمة في عدم تحمل خزينة الزمالك لقيمة عقده بالكامل".

وأكمل شبانة، قائلاً:" زيزو لم يحصل على مستحقاته حتى الآن، واجتمع مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، والأخير أبلغه بصعوبة توفير المبلغ في الوقت الحالي بسبب عدم وجود سيولة مالية في النادي، كما أكد له بأن اللجنة المؤقتة السابقة هي التي قامت بوضع هذا البند في العقد وليس إدارة الزمالك الحالية".

وأردف شبانة:" إدارة الزمالك ترغب في الضغط على زيزو لتعديل عقده وإلغاء بند الشرط الجزائي الموجود فيه لتخوفهم من رحيله نهاية الموسم، وتلك الأزمة نتج عنها استبعاد زيزو من مباراة بيراميدز، حيث أبلغ اللاعب مسئولي الزمالك والجهاز الفني بأنه يعاني من إجهاد ويرغب في الحصول على راحة".

زيزو يرد على استبعاده من مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن جانبه رد زيزو على تصريحات شبانة الخاصة باستبعاده من مواجهة الزمالك وبيراميدز، بسبب تمرده لعدم حصوله على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وكتب زيزو عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "باختصار علشان منرجعش للنغمة المستفزة بتاعت كل سنة، جماهير الزمالك الواعية أكيد جربتنى وعارفة مدى حبى ليهم أولاً وللنادي، مفيش أي حاجة من اللي بتتقال دي صح، والموضوع هو وجهة نظر تُحترم، وكل التوفيق للعيبة في الماتش، بطولة كلنا عايزنها".

وعاد زيزو وحذف ما نشره عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام، دون توضيح السبب وراء ذلك.

ويعتبر زيزو أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها نادي الزمالك نظراً لتألقه الكبير مع النادي الأبيض، بخلاف نجاحه في إثبات نفسه مع منتخب بلاده مصر الأمر الذي دفع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة لاستدعاء زيزو خلال معسكرات المنتخب الأخيرة.

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