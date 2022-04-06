الأهلي السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مدافع منتخب مصر

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية مصرية، أن مسؤولي الأهلي السعودي يهتموا بضم مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك محمود حمدي "الونش"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر الونش واحد من أفضل المدافعين في مصر خلال الفترة الحالية، بفضل تألقه مع ناديه وكذلك مع منتخب بلاده، الأمر الذي جعله أحد المدافعين الأساسيين في التشكيل الثابت للفراعنة خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب موقع "سعودي" المتخصص في أخبار الكرة السعودية، فإن أحمد الداموك مدير المركز الإعلامي لنادي الأهلي السعودي، أكد أن ما يتردد حول فتح خط المفاوضات مع الونش غير صحيح.

وقال الداموك: " لا أعلم من أين تأتي مثل هذه الأخبار، مازال الوقت مبكراً على الدخول في مفاوضات مع أحد اللاعبين لضمه في فترة الانتقالات المقبلة".

وأضاف: "مستحيل الأهلي يبحث عن أي لاعب والموسم مازال مستمراً، الفراغ من البعض يفعل أكثر من ذلك".

وكانت إدارة نادي الزمالك السابقة برئاسة حسين لبيب، نجحت في تمديد عقد الونش مع النادي الأبيض، لمدة 3 سنوات مقبلة.

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