بارقة أمل للمنتخب الجزائري.. الفيفا يناقش إعادة مباراة الكاميرون 21 أفريل

المصدر: البيان

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كشفت الاتحادي الجزائري لكرة القدم عن موعد مناقشة الفيفا للطعن، الذي قدمه من أجل إعادة مواجهة الخضر أمام الكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” سهرة اليوم الثلاثاء بيانا مُقتضبا جاء فيه، بحسب وسائل إعلام محلية:

“يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري”.

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