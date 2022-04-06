النقر: لدينا سماسرة لا مدربون

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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شن الفاتح النقر المدير الفني لفريق الخرطوم الوطني هجوماً عنيفاً على من سمّاهم المدربين السماسرة، وقال النقر في تصريحات لـ «البيان»: «لدينا مدربون عملهم الأساسي السمسرة في اللاعبين، بعرض اللاعبين في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية على إدارات الأندية، ويتم الاتفاق بين اللاعب والمدرب على نسب مالية محددة»، وتساءل لماذا لا تستعين بهم الإدارات في تدريب الفريق طالما لديها القناعة بقدرتهم على جلب أفضل اللاعبين. وأرجع النقر، فشل أغلب تعاقدات اللاعبين إلى الطريقة المتبعة من بعض إدارات الأندية.

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