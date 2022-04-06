لجنة وزارية للنهوض بالكرة العراقية

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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كشفت وزارة الشباب والرياضة العراقية النقاب عن تشكيل لجنة مكلفة بوضع استراتيجية شاملة للنهوض بواقع كرة القدم في بلاد ما بين النهرين، والتي تعيش حالياً على صدى الإخفاق في عدم التأهل إلى نهائيات «مونديال» 2022، وسط جدال محتدم بين مختلف أوساط الشارع الرياضي العراقي حول الأسباب والمتسببين بعدم بلوغ نهائيات كأس العالم مونديال 2022.

وضمت اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة 18 شخصاً يمثلون نخبة من الخبراء المعنيين بشؤون كرة القدم العراقية.

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