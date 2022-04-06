مواجهات قوية في ربع نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: (القاهرة - أ ف ب)

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يشهد الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم ثلاثة دربيات شمال أفريقية قوية، أبرزها بين الأهلي المصري حامل اللقب عشر مرات والرجاء البيضاوي المغربي المتوج ثلاث مرات، وعلى الرغم من أن الأهلي، حامل اللقب في آخر موسمين، تأخر للحاق بركب المتأهلين، إلا أن «نادي القرن» يعد من أبرز المرشحين للحفاظ على لقبه.وفي ديربي شمال أفريقي آخر، يلتقي وفاق سطيف الجزائري مع الترجي الرياضي التونسي، والمواجهة الثالثة ستجمع بين شباب بلوزداد الجزائري مع الوداد الرياضي المغربي.

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