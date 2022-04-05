هل طلب تغيير جهازه المعاون بالمنتخب المصري؟ كيروش يرد

المصدر: البيان

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كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن حقيقة طلبه إجراء تغييرات بالجهاز المعاون للفراعنة.

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية حول رغبة كيروش في إجراء عدة تغييرات على جهازه المعاون لمنتخب الفراعنة، يأتي على رأسها ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد انتشار أخبار وتعليقات في الفترة الأخيرة، أؤكد أنني لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني».

وأضاف المدرب البرتغالي: «مثلما اتفقت مع اتحاد الكرة، لا توجد مناقشات أو قرارات حتى يصدر حكم فيفا في شكوى مباراة السنغال».

وتابع كيروش، قائلاً: «أدين الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بي، والتي تؤثر على الرأي العام وجمهور منتخب مصر».

وكان منتخب مصر تحت قيادة كيروش فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

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