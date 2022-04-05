الزمالك يعلن موقفه النهائي من تجديد عقود النجوم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أحمد مرتضى منصور، عن الموقف النهائي للنادي الأبيض بخصوص تجديد عقود نجوم الزمالك، التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أعلن في وقت سابق عن عدم تجديد عقود المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبوجبل وعمر السعيد، وهم اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، بخلاف عرضه التونسي سيف الدين الجزيري للبيع بسبب تراجع مستواه.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "الزمالك لن يتراجع عن موقفه بخصوص عدم التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري".

وتابع: "الزمالك حسم العديد من الصفقات للموسم المقبل، والهدوء والتركيز هو شعار فريق الكرة في الوقت الحالي، خاصة أن الموسم لم ينته بعد، وتتبقي للفريق 3 بطولات هي الدوري وكأس مصر النسختين الماضية والحالية".

وأكمل: "النهضة التي يعيشها الزمالك في ألعاب الصالات جاءت بسبب اهتمام الإدارة خاصة فيما يخص عقود اللاعبين، ميزانية ألعاب كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة، تعادل 50 % من ميزانية كرة القدم".



وأتم: "هناك بعض اللاعبين في ألعاب الصالات يحصلون على مقابل مادي يقترب من العقود الكبيرة للاعبي كرة القدم، والتتويج بدوري اليد يعتبر البداية، الفريق لديه ارتباطات أخرى محلية وقارية، ونفس الحال بالنسبة للطائرة والسلة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز