مرتضى منصور: خزينة الزمالك تنتعش بـ 400 مليون جنيه يونيو المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أن خزينة النادي الأبيض ستنتعش بمبلغ 400 مليون جنيه خلال شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أنه بصدد توقيع عقد البث الفضائي مع الشركة الراعية خلال ساعات.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "خلال شهر يونيو سنحصل على 400 مليون جنيه قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العمومية، قلبي على نادي الزمالك وهذا ما يحقق النجاح".



وأضاف: "رسالتي إلى جمهور الزمالك أطمئن الخير مقبل، دوري إسعاد الملايين من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية".

وأكمل: "سنوقع عقد البث الفضائي مع الشركة الراعية خلال ساعات، وأشكرها على التزامها معنا".

وأتم مرتضى منصور حديثه، قائلاً: "سيتم تنفيذ كافة مطالب جماهير الزمالك، ولا يحق لأي لاعب الظهور في أي برنامج إلا بإذن كتابي مني شخصياً".

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