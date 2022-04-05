مواجهات نارية بين الكبار.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، عن مواجهات نارية بين الفرق الصاعدة إلى هذا الدور.

وجاءت النتائج الكاملة لقرعة دوري أبطال إفريقيا، على النحو الآتي:

المباراة الأولى: الأهلي المصري والرجاء المغربي

المباراة الثانية: وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي

المباراة الثالثة: بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي

المباراة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الرجاء ذهابا في مصر، على أن تقام مباراة العودة في المغرب، ويتقابل الفائز في الدور نصف النهائي من مواجهة الأهلي والرجاء مع الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي التونسي.

في المقابل، سيلتقي الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي، مع المتأهل من بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي.

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