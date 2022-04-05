مواجهة محتملة بين المصري وبيراميدز.. نتائج قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أجريت اليوم الثلاثاء فعاليات قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع فريق بيراميدز المصري في مواجهة مع مازيمبي الكونغولي، على أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة ومباراة العودة بالكونغو.

ويتقابل فريق المصري مع نهضة بركان المغربي، على أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة، وتلعب العودة في المغرب، فيما يتقابل سيمبا التنزاني مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ويلتقي الاتحاد مع أهلي طرابلس في مواجهة ليبية خالصة، وتعتبر هي المواجهة الأصعب في هذا الدور، ولكن ستضمن ليبيا مقعداً في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وفي حال تأهل المصري وعبوره من نهضة بركان المغربي، وتخطي بيراميدز عقبة مازيمبي الكونغولي، سيتقابل الفريقان في الدور نصف النهائي من البطولة القارية، بينما يلتقي الفائز من سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي مع الفائز من الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس.

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