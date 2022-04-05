ضياء السيد: عانينا من غيابات نادرة الوجود.. وما حدث في السنغال فضيحة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتقد ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، ما حدث بملعب "ديامينياديو" الذي استضاف مباراة الفراعنة مع منتخب السنغال في إياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أن منتخب مصر واجه عنصرية وتنمر من الجماهير السنغالية.

وقال ضياء السيد في تصريحات هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تابع مباراة مصر والسنغال من أرض الملعب بجوار مقاعد البدلاء، لأنهم لم يجدوا مكانا في المدرج".

وتابع: "ما حدث قلة ذوق وفضيحة بكل المقياس، الموضوع كان مرتباً من خلال مواجهتنا بالشتائم والليزر وزجاجات المياه وكانت هناك فوضى، الأمور كانت صعبة بشكل كبير وواجهنا عنصرية وتنمر".

وأكمل: "فندق إقامة بعثة منتخب مصر في السنغال كان يبعد عن ملعب المباراة مسافة 65 كيلو، ومحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب تعرض للضرب مع بداية فترة الإحماء".

وشدد: "حزين لعدم تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم، يجب أن تعرف الجماهير أننا واجهنا السنغال المنتخب المصنف الأول على قارة إفريقيا، والمباراة كانت صعبة على الفريقين".

وأردف: "غياب 8 مدافعين عن صفوف منتخب مصر كان له تأثير سلبي على الفراعنة خلال كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم هذه أشياء نادراً ما تحدث في كرة القدم وأثرت علينا بشكل كبير، الاختيارات في قائمة منتخب مصر لن ترضي الجميع، لمست تقييم موضوعي من اتحاد الكرة للفترة التي قضيناها مع المنتخب وأتمنى أن يكون هناك تطوير حقيقي في الكرة المصرية وتبني مشروع إصلاح وتطوير لكرة القدم على المدى البعيد سواء استمر كيروش أو رحل".



وعن دور الجهاز المعاون مع كيروش، قال ضياء السيد: "أتعجب من الحديث عن عدم وضوح دورنا كجهاز معاون مع كيروش، المدرب كان يرى بأن خطة 4-3-3 هي الأنسب خلال الفترة الحالية لمنتخب مصر ونحن كنا ندعمه قلباً وقالباً وقد يختلف الأمر في مرحلة أخرى ويغير من طريقته".

وأضاف: "خلال 6 أشهر خضنا 20 مباراة وهو رقم كبير جداً لأي منتخب، ويجب أن يكون هناك تقييم موضوعي من الجماهير للفترة التي قضيناها مع منتخب مصر بداية من التصنيف الدولي واللاعبين الذين أظهرناهم على الساحة والنتائج، ووصولنا إلى المرحلة النهائية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم".

واستمر ضياء السيد في حديثه، قائلاً: "اختيار رامي ربيعة جاء بعد الغيابات الكثيرة التي تعرضنا لها في خط الدفاع، ولكننا نظرنا له وإلى الطريقة التي سيفيدنا بها على المستوى الفردي والجماعي وحظنا كان سيئاً بسبب تعرضه هو أيضاً للإصابة، ولكنه تدرب بشكل جيد، ورأينا بأنه الأنسب لذلك اتخذنا قرارا بمشاركته".

وأتم: "كل اللاعبين كانوا رجالاً واجتهدوا ونفذوا المطلوب منهم، ولاعب مثل عمر مرموش هو مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال الشهر الماضي، وأيضاً هناك أنباء عن عروض من أرسنال وتوتنهام لضمه وهو من العناصر المبشرة في منتخب مصر".

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