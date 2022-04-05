آلام غضروف الركبة تعاود "الونش".. واللاعب يؤجل الجراحة

المصدر: البيان

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قرر محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر، تأجيل جراحة غضروف الركبة، التي يحتاج الخضوع لها بسبب الإصابة.

وطالب الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا من الونش، تأجيل الجراحة لحين فترة التوقف المقبلة، وذلك لحاجة الفريق الأبيض لخدماته حالياً.

واشتكى الونش من آلام في غضروف الركبة بعد مشاركته مع منتخب مصر أمام السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسبق وقام الونش بتأجيل موعد جراحة الغضروف أكثر من مرة بسبب ارتباطات الزمالك والمنتخب المصري.

ويعتمد الونش على المسكنات والتدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، لمساعدته في التغلب على آلام الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الأربعاء على ملعب إستاد الدفاع الجوي، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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