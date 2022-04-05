آخر تطورات شكوى مصر حول مباراة السنغال

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري محمد شبانة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أبلغ اتحاد الكرة المصري، بتحويل شكواه بشأن مباراة مصر والسنغال في نهائي إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تقدم بشكوى رسمية إلى "فيفا" على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة مصر والسنغال ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، أنه علم من مصدر داخل اتحاد الكرة المصري ، بأن الاتحاد الدولي أحال شكوى مصر ضد السنغال إلى لجنة الانضباط، تمهيدًا لإصدار قرار ضد الجانب السنغالي بعد الوقوف على كل الأحداث التي جرت في ملعب "عبد الله واد" الذي استضاف هذه المواجهة.

وأكمل شبانة: "قرارات لجنة الانضباط ستكون بداية فقط لخطوات التصعيد التي سيتم اتخاذها لاحقا، ومنها: اللجوء إلى المحكمة الرياضية، موضحا أنه يتوقع أن تكون قرارات لجنة الانضباط قاصرة على الغرامات المالية وحرمان جماهير السنغال من مباراتين لمنتخب بلادها".

وأتم شبانة:" أن صدور هذا القرار؛ سيصعد من موقف مصر بعد ذلك، حينما يتم اللجوء للمحكمة الرياضية، لأن هذه العقوبات، وإن كانت غير مرضية؛ إلا أنها تؤكد وجود مخالفات صريحة للقانون، ووجود أحداث من الجماهير أثرت على نتيجة اللقاء، وهي إحدى الحالات التي ينبغي بناء عليها إعادة المباراة وفقا للمادة 34 من لائحة لجنة الانضباط".

وتأهل منتخب السنغال على حساب مصر، إلى نهائيات كأس العالم؛ بعد الفوز على الفراعنة، بالركلات الترجيحية.

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