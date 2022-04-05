كهربا: "المعلم" أفضل مدرب في تاريخ مصر.. وأتمنى انضمام ثنائي الزمالك للأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي المصري المعار إلى فريق هاتاي سبور التركي، أن المخضرم حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر المعروف باسم "المعلم" هو أفضل مدرب في تاريخ الفراعنة، مشيراً إلى أن البطولات التي حصدها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي مع الفريق الأحمر، تجعله يتفوق على السويسري رينيه فايلر المدرب السابق للأهلي.



وقال كهربا خلال تصريحاته لبرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس: "حسن شحاتة أفضل مدير فني في تاريخ مصر من وجهة نظري، ويليه الأرجنتيني هيكتور كوبر".

وحول الأفضل بين موسيماني وفايلر، قال كهربا: "موسيماني أفضل من فايلر بسبب البطولات التي حصدها مع الأهلي، وأتمنى أن يتخطى موسيماني نجاحات مانويل جوزيه مع الأهلي، وفيريرا أفضل مدير فني لعبت معه، وتجربتي مع جروس قوية، ولكنه لم يكن قريباً من اللاعبين مثل فيريرا".

وعن اختياره للاعب من الزمالك يتمنى انضمامه لصفوف غريمه التقليدي الأهلي، قال كهربا: "لو اخترت لاعب من الزمالك للانتقال إلى الأهلي، سأختار أحمد سيد زيزو وأيضاً أحمد فتوح".

وعن تقبيله لشعار النادي الذي يلعب به، وتكراره للأمر مع قطبي الكرة في مصر الأهلي والزمالك، قال كهربا: "لا أرى أنها أزمة، أتعلق بجمهور الفريق الذي أتواجد به، وألعب بشكل محترف ولا أرى أي أزمة في تقبيل الشعار".

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