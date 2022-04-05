وزير الرياضة المصري: صلاح يقترب من التجديد لليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عن تفاصيل حديثه مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عقب هزيمة الفراعنة من السنغال بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أنه يؤيد فكرة استمرار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مع الفراعنة حتى تصفيات كأس العالم المقبلة 2026.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لإذاعة «الشباب والرياضية» المصرية: «اجتمعت مع محمد صلاح في المطار بشكل منفرد عقب انتهاء مباراة السنغال، وطالبته بنسيان أحداث اللقاء والتركيز في الفترة المقبلة».

وأضاف: «اتجاه محمد صلاح الآن هو تجديد تعاقده مع فريقه ليفربول خلال المرحلة الحالية، رغم أنني أتمنى انتقاله إلى نادٍ جديد لاستكمال مشواره الاحترافي».

وأردف: «هناك حملات ضد محمد صلاح موجهة من قبل البعض لإسقاطه، ولكني طالبته بعدم الالتفات لها».

وعن استمرار البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر، قال صبحي: «مقتنع تماماً بإمكانيات كيروش، يمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة، يعمل على مدار اليوم بشكل محترف والعلاقة بينه وبين اللاعبين قوية للغاية».

وأكمل: «لا بد من استمرار كيروش حتى تصفيات كأس العالم المقبلة 2026، هناك بعض المنافسات المقبلة مثل كأس الأمم الإفريقية 2023، يتبقى شهور قليلة على انطلاق البطولة لذلك لا بد من استمراره».

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