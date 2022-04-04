حسام البدري يوجه رسالة نارية لرضا عبدالعال ويهاجم مجاهد بقسوة

المصدر: البيان

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أكد حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أن البعض قام بانتقاده بشكل مؤسف، منهم رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: عبدالعال أكد أني «باكل عيش» بسبب عدم لعب مباريات ودية، بعد التعادل مع الجابون.

وأضاف حسام البدري أن سبب انتقاده لأنه خلال لقاء الجابون «كنا خسرانين 1 0، والتغيير اللي عملته موصلش لرضا عبدالعال، كنا ناقصين لاعب، ولعبنا بخطة 4 3 2 1 وأحرزنا هدف التعادل بواسطة مصطفى محمد»، وفقا للمصري اليوم.

وأتم البدري: «هناك بعض الفيديوهات لرضا عبدالعال بيقول فيها إني اتظلمت، وده عكس كل الانتقادات اللي وجهها ليا».

كما هاجم البدري، أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، مؤكدًا أن المصالح الشخصية وراء إقالته من تدريب الفراعنة.

وأضاف البدري: «مجاهد أقالني لأني كنت أرفض تدخلاته، مثل شكل الجهاز والجهاز الإداري وتكوين الجهاز نفسه والسفريات».

وحول دور البرتغالي فينجادا في الاتحاد المصري لكرة القدم، قال: «مجاهد قاللي عندي شوية يوروهات لما تخلص همشيه، وأنا استغربت من الأسلوب».

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