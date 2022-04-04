حقيقة زيادة وزنه.. عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل في السعودية

المصدر: البيان

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أثارت صور المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم فريق الاتحاد السعودي، خلال مشاركته في التدريبات اليومية التي نشرها الحساب الرسمي للعميد عبر موقع «تويتر»، جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي السعودي.

جاء الجدل المثار حول صور حمدالله، بعدما أظهرته بـ«بطن ممتلئة»، الأمر الذي دفع جماهير الاتحاد للتساؤل حول زيادة وزن النجم المغربي.

وبحسب موقع «سعودي» المتخصص في أخبار الكرة السعودية، فإن حمدالله لا يعاني من زيادة وزن، خاصة أن هناك صوراً أخرى تظهر اللاعب بلياقة بدنية عالية، الأمر الذي يؤكد أن زاوية التصوير أو ارتداء اللاعب لشيء ما تحت ملابسه جعل البعض يفسر أنه يعاني من زيادة في الوزن.

ويعد حمدالله أحد أخطر أسلحة نادي الاتحاد السعودي، الذي ينافس بقوة على بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعاقد الاتحاد مع حمدالله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقدم اللاعب أداءً مميزاً مع العميد، حيث تمكن من إحراز 13 هدفاً، في 14 مباراة خاضها بالدوري السعودي، كما سجل هدفاً في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، جاء في شباك التعاون خلال الدور ربع النهائي.

ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء، في الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات، على ملعب المدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية من كأس الملك، ليواجه الهلال الذي تخطى نظيره الشباب بنتيجة 1/2 في نفس إطار منافسات نفس الدور.

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