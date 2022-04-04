كهربا: دكة الأهلي أحسن من اللعب أساسي في الزمالك

المصدر: البيان

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أكد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي المصري، والمعار إلى نادي هاتاي سبور التركي، عدم صحة الشائعات التي تتردد بشأن علاقاته النسائية، قائلا: "معرفش سبب اشاعات الستات معايا، وفى ناس كتير بتبقى عايزة ترند وشهرة وأنا عمري ما جريت ورا الترند ومش محتاج ترند".

وأوضح كهربا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك أشخاصا مهووسين بالبحث عن الشهرة من خلال ركوب الترند.

ورد محمود كهربا، على تفضيله الأهلي عن الزمالك، قائلا: "دكة الأهلي أحسن من اللعب أساسي في الزمالك، ولو الاهلي طلب مني أروح بيراميدز هعمل كده وأنا تحت أمر الاهلي في أي وقت".

وأضاف كهربا أنه رحل عن صفوف النادي الأهلي معارا إلى نادي هاتاي سبور التركي، من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيا للانضمام إلى منتخب مصر، مؤكداً "رحلت عن الأهلي من أجل المشاركة بصورة أكبر، والعودة إلى منتخب مصر، وهذا أمر يعرفه الجميع".

وقال كهربا: "لم يتحقق هدفي من الإعارة بالعودة للمنتخب، لكن العمر ما زال طويلا، ولدي سنوات طويلة في الملاعب، يمكنني العودة لاحقا إلى المنتخب".

وأنهى كهربا: "أحتاج للعب 4 أو 5 مباريات متتالية بشكل أساسي حتى أستعيد مستواي، وهذه هي المشكلة، لكن القادم سيكون أفضل".

ورحل كهربا على سبيل الإعارة إلى هاتاي سبور بعد أن خرج من حسابات المدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني وغاب عن التشكيل الأساسي لبطل إفريقيا.

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