هيمنة عربية على ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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واصلت الأندية العربية هيمنتها على الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك منذ تعديل نظام البطولة في العام 2017، بتطبيق نظام المجموعات من دور الستة عشر، وكشفت مباريات دور الـ 16 للنسخة الحالية من البطولة، عن تواجد 6 فرق عربية في الدور ربع النهائي، من أصل 8 فرق تنافس في هذا الدور.

وجاءت المقاعد الستة لفرسان العرب بواقع مقعدين من نصيب ممثلي الجزائر وهما فريقا وفاق سطيف وشباب بلوزداد، ومقعدين آخرين من نصيب ممثلي المغرب وهما الرجاء والوداد، ومقعد وحيد لكل من الأهلي المصري والترجي التونسي، ومن بين هذه الفرق الستة تتواجد 4 فرق بدور الثمانية للمرة الثانية على التوالي هي، الأهلي وشباب بلوزداد والوداد والترجي.

وانتهت أمس الأحد، مباريات الدور ثمن النهائي، وصعد إلى الدور ربع النهائي الفرق التي نجحت في احتلال المركزين الأول والثاني، في كل مجموعة من المجموعات الأربع التي شكلت قوام دور الـ 16، وجاء نجاح 6 فرق عربية في اقتناص تذكرة التأهل إلى ربع النهائي، ليشير إلى احتمالية أن يشهد هذا الدور ثلاث مواجهات عربية.

وتقام غداً قرعة الدور ربع النهائي، بحيث تخوض الفرق التي احتلت المركز الأولى من كل مجموعة، مواجهات مع الفرق التي احتلت المركز الثاني، على أن تتجنب مواجهة فريقين من نفس المجموعة، ويقام هذا الدور بنظام خروج المغلوب في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، على أن تجرى مباريات الإياب على ملاعب الفرق التي تصدرت مجموعاتها.

واختتم الأهلي المصري مباريات دور الـ 16، وحقق فوزاً صعباً على الهلال السوداني بهدف دون رد، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى، واحتل (حامل اللقب) المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي متصدر المجموعة بـ 16 نقطة.

15

وفي المجموعة الثانية، نجح فريق الرجاء المغربي في تصدر المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما احتل وفاق سطيف الجزائري المركز الثاني بـ 9 نقاط، أما فريق الترجي التونسي فقد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، فيما احتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني بـ 11 نقطة، بينما تصدر الوداد المغربي المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، واحتل بترو أتليتكو وصافة المجموعة بـ 11 نقطة.

ووفقاً لنظام قرعة الدور ربع النهائي، هناك احتمالية أن يواجه الأهلي المصري أحد الفرق العربية الثلاثة (الرجاء والترجي والوداد)، ومع وجود ثلاثة فرق عربية في صدارة المجموعات ومثلها في مركز الوصافة، فإن ذلك يشير إلى مواجهات عربية ساخنة في الدور ربع النهائي، حيث من المحتمل أن يواجه وفاق سطيف أياً من الترجي أو الوداد، بينما يمكن أن يواجه مواطنه شباب بلوزداد أياً من الرجاء أو الوداد.

2017

ومنذ تعديل نظام بطولة دوري الأبطال في العام 2017، وتطبيق دور المجموعات من دور الـ 16، شهدت البطولة هيمنة عربية كبيرة على الدور ربع النهائي، وبعد أن شهدت النسخة الحالية وجود 6 فرق عربية في هذا الدور، فقد شهدت نسخة الموسم الماضي من البطولة (2021)، وجود 5 فرق عربية في ربع النهائي هي: الأهلي وشباب بلوزداد والوداد والترجي ومولودية الجزائر.

وفي نسخة العام 2020، تكرر نفس الإنجاز بوجود 6 فرق عربية في الدور ربع النهائي هي: الأهلي والزمالك والنجم الساحلي والترجي والوداد والرجاء، وفي نسخة العام 2019، تواجدت 4 أندية عربية في الدور ربع النهائي هي: الأهلي والوداد والترجي وشباب قسنطينة، بينما شهدت نسخة العام 2018، تواجد 5 فريق عربية في ربع النهائي هي: الأهلي والترجي ووفاق سطيف والوداد والنجم الساحلي، وفي نسخة العام 2017، تواجدت 6 فرق عربية في الدور نفسه وهي: الأهلي والنجم واتحاد العاصمة وأهلي طرابلس والترجي والوداد.

وفي هذه المواسم الستة، كانت الأندية الجزائرية الأكثر حضوراً في دور ربع النهائي، بواقع 5 فرق هي: وفاق سطيف وشباب بلوزداد ومولودية وهران وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة، فيما كان الحضور المصري عبر فريقين اثنين هما الأهلي والزمالك، وكذلك تمثلت المشاركات التونسية في فريقين اثنين هما الترجي والنجم الساحلي، والأمر نفسه بالنسبة للفرق المغربية، حيث نجح فريقان اثنان فقط هما الرجاء والوداد من التواجد في الدور ربع النهائي طوال ست سنوات مضت.

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