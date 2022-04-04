الخسارة الأفريقية تهدد استمرار موتا مع الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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برز اتجاه داخل إدارة نادي الهلال السوداني لإقالة المدرب البرتغالي موتا وطاقمه المعاون، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من الأهلي المصري، وفقدان فرصة التأهل للمرحلة القادمة من دوري أبطال أفريقيا للأندية، وسبق أن جددت إدارة النادي الثقة في البرتغالي موتا حتى مباراة الأهلي عقب الخسارة الثقيلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي برباعية، وحمل تجديد الثقة فرصة أخيرة للمدرب انتهت بخسارة لقاء الأهلي. ويتوقع صدور قرار الإقالة خلال الساعات المقبلة.

وانتزع الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوز صعب على ضيفه الهلال بنتيجة 1-0، مساء الأحد على ملعب السلام بالقاهرة، في آخر جولات دور المجموعات. سجل هدف اللقاء حسين الشحات في الدقيقة 74 بصناعة زميله أحمد عبد القادر، ليقود حامل اللقب للتأهل إلى ربع النهائي، في وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المتصدر بـ16 نقطة.

فيما احتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط بأفضلية المواجهات المباشرة على المريخ السوداني الذي يحتل المركز الأخير.

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