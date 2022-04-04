مساعد كيروش: اتحاد الكرة المصري يرغب في استمرارنا مع المنتخب

المصدر: البيان

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كشف الجنوب أفريقي روجر دي سا المدرب المساعد للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مصير مدرب الفراعنة من الاستمرار في قيادة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة من عدمه.

وكان كيروش أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الخسارة من منتخب السنغال في إياب الجولة النهائية من التصفيات القارية المؤهلة لمونديال 2022، قبل أن يخرج مسؤولو اتحاد الكرة المصري، ويؤكدوا أن مصير المدرب البرتغالي لم يحسم بعد.

وقال روجر دي سا في تصريحات لصحيفة «Sunday world» الإيرلندية: «عقودنا مع الاتحاد المصري تنص على قيادة منتخب الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، في غضون يومين سنعرف ما إذا كان الاتحاد حريصاً على بقائنا أم لا».

وتابع: «كيروش عقب مباراة السنغال قدم استقالته، لكن لم يتم قبول الاستقالة أنا متأكد من أنهم يريدون بقاءنا، ولكن إذا لم يعد مرحباً بنا في الاتحاد المصري، سنفكر في العروض الأخرى».

وأكمل: «تعرضنا لظروف صعبة، خسرنا 8 مدافعين وهو ما جعلنا نضطر للاستعانة بالمدافع التاسع في مرحلة ما، لقد وقعنا أمام فريق قوي للغاية، جميع لاعبي السنغال باستثناء لاعب واحد يلعبون في دوري أبطال أوروبا لأكبر الفرق في العالم، عكس منتخب مصر لدينا لاعب أو لاعبان فقط في دوري الأبطال».

وأردف مساعد كيروش: «لعبنا 21 مباراة في ستة أشهر وخسرنا ثلاث مباريات، نحن الآن في المركز الرابع بالتصنيف الأفريقي بعد القوى العظمى السنغال والمغرب ونيجيريا».

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