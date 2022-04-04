البدري باكياً: كنت سأصعد بمصر إلى كأس العالم حال استمراري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خرج حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن صمته وتحدث لأول مرة بعد رحيله عن منصبه، وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش بدلاً منه في قيادة الفراعنة.

وتحدث البدري عن رحيله من منتخب مصر في سبتمبر الماضي بعد تراجع الأداء خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، الأمر الذي دفع اتحاد الكرة المصري حينها لإقالته.

وظهر حسام البدري في برومو برنامج "العرافة" الذي يذاع على قناة "المحور" الفضائية، أثناء رده على العديد من الأسئلة المتعلقة بفترة تدريبه منتخب مصر وكواليس رحيله.

وقال البدري باكياً في تصريحات مقتطفة خلال البرومو: "لو كنت كملت كنت هحقق الهدف الأكبر بالصعود لكأس العالم 2022، التغيير اللي عملته يدرس".

وتابع: "يعلم الله إني لم أعمل إلا ما هو في صالح مصر، ولم أفشل في تدريب المنتخب".

وتذاع حقلة حسام البدري عبر قناة المحور، في السادسة والربع مساء اليوم الإثنين بتوقيت مصر، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

يذكر أن البرتغالي كارلوس كيروش تولى تدريب منتخب مصر عقب رحيل البدري، وفشل في حصد بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية، كما فشل في التأهل بالفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز