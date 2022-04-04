كيروش يرهن استمراره مع منتخب مصر بستة شروط

المصدر: البيان

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كشف مسؤولو اتحاد الكرة المصري، عن الطلبات التي عرضها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب الفراعنة، نظير استمراره على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية، أن كيروش طلب توحيد طرق لعب المنتخبات، وتطوير الملاعب المصرية، وتخصيص ملاعب للمنتخب لا تقام عليها أي مباريات، مع تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالأندية، وكذلك تقليص عدد فرق الدوري المصري الممتاز، وزيادة أعداد الجماهير في المباريات.

وكان كيروش أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الخسارة من منتخب السنغال في إياب الجولة النهائية من التصفيات القارية المؤهلة لمونديال 2022، وذلك قبل أن يخرج مسؤولو اتحاد الكرة المصري، ويؤكدوا أن مصير المدرب البرتغالي لم يحسم بعد.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا بعد انتهاء اجتماعه مع كيروش، جاء كالتالي:

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بحضور محمد بركات عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي، وقدم كيروش خلال الجلسة تقريراً مفصلاً عن رحلة السنغال والأحداث المصاحبة للمباراة والتقرير الفني، واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الجلسة على منح كيروش إجازة حتى يتمكن من السفر إلى بلاده لحين الفصل في الطعن المقدم من اتحاد الكرة إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم الخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإياب التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي.

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