موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

المصدر: البيان

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تقام قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، في الخامسة مساء غداً الثلاثاء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصراً بتوقيت مصر، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وتحسم القرعتان المواجهات المحتملة لثلاثة فرق مصرية تمكنت من الصعود إلى منافسات هذا الدور في البطولتين، وهم الأهلي بدوري الأبطال والمصري وبيراميدز بالكونفدرالية.

وصعد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كل من الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي ووفاق سطيف الجزائري والرجاء المغربي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن المحتمل أن يلتقي الأهلي المصري مع الرجاء المغربي أو الترجي التونسي أو الوداد المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، على أن يخوض الإياب خارج ملعبه نظراً لكون الأهلي صعد كوصيف مجموعته.

أما في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، تأهلت فرق بيراميدز المصري وأهلي طرابلس الليبي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني والمصري ومازيمبي الكونغولي والاتحاد الليبي ونهضة بركان المغربي، إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وصعد فريق المصري كوصيف لمجموعته وينتظر مواجهة أهلي طرابلس الليبي أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أو نهضة بركان المغربي، فيما ينتظر بيراميدز الذي صعد كوصيف هو الآخر مواجهة نهضة بركان المغربي أو مازيمبي الكونغولي أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وكلاهما (المصري وبيراميدز) سيخوض لقاء العودة خارج ملعبه.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية

تذاع فعاليات قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولتين.

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