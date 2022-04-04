هل طلب نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع زيزو؟ الزمالك يرد

المصدر: البيان

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ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول تقدم نادي الاتحاد السعودي بطلب رسمي إلى نظيره الزمالك المصري، لضم نجم المنتخب المصري والنادي الأبيض أحمد سيد "زيزو" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن جانبهم أكد مسؤولو نادي الزمالك المصري في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن النادي الأبيض لم يتلق أي عرض رسمي من قبل نادي الاتحاد السعودي لضم زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد مسؤولو الزمالك على أن الحديث عن رحيل أي لاعب للاحتراف مؤجل لنهاية الموسم، في ظل رغبة الزمالك في المنافسة على بطولة الدوري العام، وبطولتي كأس مصر بعد خروج الفريق الأبيض من بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

ويعتبر زيزو أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الزمالك، كما أنه نجح في التألق مع منتخب بلاده خلال الآونة الأخيرة سواء في بطولة كأس الأمم الإفريقية أو التصفيات القارية، الأمر الذي جعله ضمن الكتيبة الأساسية التي يعتمد عليها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة.

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