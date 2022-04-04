الحضري متحدثاً عن نفسه: الحارس الأول في تاريخ مصر

المصدر: البيان

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يرى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصريةومنتخب الفراعنة سابقاً، والمدرب الحالي لحراس منتخب بلاده أنه الحارس الأول في تاريخ مصر.

وقال عصام الحضري لقناة «الرياضية 24» السعودية: «لعبت مع فريق سيون السويسري لمدة موسم ونصف، وحققت معه بطولة الكأس، لأصبح من اللاعبين المصريين القلائل الذين توجوا ببطولة في أوروبا».

وتابع: «انتقلت إلى فريق التعاون السعودي، بعد الانتهاء من خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2017، ووجدت ترحيباً واستقبالاً كبيرين في بلدي الثاني السعودية، لم أشعر حينها بالغربة».

وعن حارس المرمى الأفضل في تاريخ مصر، قال عصام الحضري: «بالأرقام أنا الحارس الأول في تاريخ مصر، وهذا ليس رأيي الشخصي بل هو رأي الجميع».

وعن خلافاته مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة، قال الحضري: «لا توجد أي مشاكل مع الشناوي، الأمر مجرد إثارة من وسائل الإعلام، أحب الشناوي كثيراً وكنت سعيداً للغاية عندما صرح بأنني مثله الأعلى».

وعن اللقطة الشهيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، الخاصة بزجاجة المياه المكتوب عليها أسماء لاعبي الخصم المسددين لركلات الترجيح، قال الحضري: «لدينا ثنائي خاص بتحليل الأداء بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أطلب منهما هذه الأمور من أجل دراسة المنافس والاستعداد له جيداً».

وعن بداية علاقته بأحمد ناجي مدرب حراس الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة السابق، قال الحارس المخضرم: «تقدمت بشكوى من قبل ضد أحمد ناجي، لصالح سليم رئيس الأهلي المصري وقتها، ولكن اكتشفت بعد ذلك أنني كنت مخطأ، وأن ناجي كانت رغبته تتمثل في تأسيسي بشكل جيد، لذلك هو صاحب فضل كبير خلال مسيرتي الكروية».

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