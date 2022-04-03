موسيماني ينصح هانت بالعمل في مصر.. ويحذره من هذه المنطقة

المصدر: البيان

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وجّه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري، نصيحةً لمواطنه المدرب المخضرم جافين هانت، بالسير على خطاه والعمل في مصر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع «ذا ساوث أفريكان» الجنوب أفريقي، فإنّ موسيماني نصح هانت بالعمل في مصر، خاصة أن الأخير مازال يبحث عن فريق لقيادته منذ أن رحل عن تدريب فريق شيبا يونايتد الجنوب أفريقي في ديسمبر الماضي.

وأكد الموقع الجنوب أفريقي أن موسيماني نصح هانت بالقدوم إلى مصر، وفي الوقت نفسه حذره من التدريب في باقي بلدان شمال قارة أفريقيا «المغرب وتونس والجزائر»، مشدداً له على أن العمل هناك ليس بالأمر السهل.

يذكر أن موسيماني تولى تدريب الأهلي المصري في شهر سبتمبر 2020، خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأحمر.

ونجح موسيماني في التتويج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (مرتين)، وكأس السوبر الأفريقي (مرتين)، وكأس مصر مرة واحدة، فضلاً عن تحقيق المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية (مرتين).

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