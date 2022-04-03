أبراهومة: التسمم وراء الخسارة أمام صن داونز

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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قال المدير الفني لفريق المريخ، إبراهيم حسين (إبراهومة)، عقب الخسارة الأفريقية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي: واجهنا بعض الصعوبات هنا، بعض اللاعبين تعرضوا للتسمم، كما أن الصيام أثر جزئياً في إجهاد اللاعبين، كما أن الإصابات وبعض الظروف ساهمت في النتيجة..

وكان المريخ السوداني قد خسر بثلاثة أهداف دون مقابل، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط بالمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا. ومضى إبراهومة إلى أن مباراة صن داونز كانت صعبة للغاية، وأنهم خاضوا اللقاء بعدد 17 لاعباً أقل من العد المسموح به.

على جانب آخر، ألغت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني، عقوبة الإيقاف التي فرضتها لجنة الانضباط، على رئيس اتحاد السوكي عثمان أحمد عثمان، والأمين العام لمجلس اتحاد الكرة الجنينة محمد يحي بابور، وقالت إن الثنائي أصبح خالياً من أي عقوبات، وفرضت عقوبة إضافية على أبو ذر صديق باتحاد القرشي لكرة القدم إلى سنة كاملة، وأجلت اللجنة النظر في استئناف نادي الهلال ضد قرار لجنة المسابقات، والخاص برفض شكواه في صحة مشاركة حارس الفرسان، أحمد عبد العظيم، إلى الاجتماع المقبل.

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